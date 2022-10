WhatsApp bloccato da questa mattina: cosa sta succedendo | AGGIORNAMENTI

Mancata connessione al server per il servizio di messaggi, attivo solo in poche aree in Italia | Funzionano Facebook e Instagram

Dalle 8.30 di martedì mattina WhatsApp è bloccato. Chi ha provato infatti a mandare un messaggio o una foto attraverso la App di messaggi di Meta non ha più visto comparire le spunte che indicano che il messaggio è stato inviato, né tantomeno le due spunte blu dell’avvenuta ricezione.

Il problema, come segnalato da molti utenti in molta Italia, sembra essere la mancata connessione al server. Con poche aree dove il servizio di messaggistica è rimasto in funzione regolarmente.