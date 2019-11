Weekend tifernate ricco con Fiere di San Florido, Retrò e negozi aperti

Nel prossimo fine settimana Città di Castello sarà la capitale del commercio con le tradizionali Fiere di San Florido, che si svolgeranno da venerdì 15 a domenica 17 novembre nel centro storico tifernate e attorno alla cinta muraria.

Saranno in vetrina gli articoli di 231 espositori, con in più 8 associazioni del territorio che parteciperanno all’evento per promuovere la propria attività. In collaborazione con il ‘Consorzio Pro Centro’ e le associazioni di categoria del commercio, nell’occasione i negozi del centro storico apriranno al pubblico anche domenica 17 novembre, in concomitanza con Retrò, il mercato dell’antiquariato, oggettistica antica e collezionismo che si terrà in piazza Garibaldi.

“Le Fiere di San Florido sono una manifestazione tra le più antiche della città e anche quest’anno saranno all’altezza delle aspettative, con un’area adibita all’evento completamente piena e un’attenzione alla sicurezza dei partecipanti e alla tutela dei consumatori dalle contraffazioni, grazie alla efficace collaborazione di tutte le forze dell’ordine con la nostra Polizia Municipale”, ha sottolineato l’assessore Riccardo Carletti durante la presentazione dell’evento, alla quale hanno preso parte il vice comandante dei Vigili Urbani Graziano Fiorucci, il vice presidente del Consorzio Pro Centro Flavio Benni e il responsabile comunale per aree pubbliche, fiere e mercati Graziano Giaccaglia, alla sua ultima fatica organizzativa prima della pensione dopo 38 anni di servizio.

A sottolineare “l’impegno della Polizia Municipale sul versante della gestione della viabilità, in un fine settimana caratte-rizzato dalla concomitanza di più eventi, e del contrasto della diffusione di prodotti contraffatti” è stato il vice comandante Fiorucci, che ha invitato la cittadinanza alla giusta pazienza nei confronti di situazioni legate a flussi veicolari presumibilmente importanti e ha ricordato che, in occasione delle fiere, saranno attuati specifici servizi di vigilanza contro l’incauto acquisto, con la diffusione anche di volantini contenenti informazioni a tutela dei consumatori.

“Le fiere di San Florido contribuiscono ad alimentare un’abitudine della clientela a frequentare il cuore della città e per questo collaboriamo volentieri con la partecipazione dei nostri operatori alla buona riuscita dell’evento”, ha evidenziato il vice presidente del Consorzio Pro Centro Benni.

L’edizione 2019 delle Fiere di San Florido sarà caratterizzata dalla presenza di 215 ambulanti di tutte le categorie merceologiche principali, dall’abbigliamento (52) agli accessori (18), dai prodotti alimentari (19) e artigianali (15) ai casalinghi e ferramenta (25), fino agli animali (2). A questi si aggiungeranno 5 espositori di macchine agricole, 2 di prodotti per il riscaldamento, 4 di automobili e altri prodotti; 8 associazioni di volontariato. L’area adibita alla manifestazione comprenderà via XI Settembre, via Mario Angeloni, piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Gabriotti, via Sauro, viale Europa, via Diaz.

