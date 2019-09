Weekend con le ‘Fiere di Settembre’, 70 performance artistiche in 3 giorni | Programma

share

E’ previsto per venerdì 6 settembre, alle ore 10, nei pressi dell’ingresso di viale Unità d’Italia il taglio del nastro delle Fiere di Settembre 2019, che si svolgeranno a Umbertide fino a domenica 8, giorno in cui la città celebra la sua Santa Patrona, la Madonna della Reggia.

L’edizione di quest’anno è stata presentata dal sindaco di Umbertide Luca Carizia, dal vicesindaco con delega al Commercio Annalisa Mierla, dall’assessore alla Cultura Sara Pierucci e da Michael Zurino di Artist Academy, direttore artistico e organizzativo della manifestazione.

Primi protagonisti delle Fiere di Settembre saranno i bambini, ai quali sarà offerta una ampia gamma di momenti di divertimento, come baby dance, truccabimbi, street art, spettacoli di bolle di sapone e dimostrazioni di green volley. I volontari dell’Associazione “Genitori insieme per…”, nello spazio antistante la Fabbrica Moderna, aspetteranno i più piccoli per delle letture avventurose all’interno di un galeone e di un castello. Inoltre, nei pressi dell’area stand, sarà presente un parco giochi con gonfiabili per i bimbi. In piazza Gramsci, dove verrà ospitata l’esposizione fotografica della giovane fotografa umbertidese Giulia Corinti, si terranno lezioni di yoga e pilates per le mamme. Alcuni “madonnari” toscani coadiuveranno giovani artisti nella realizzazione di un ritratto della Madonna della Reggia.

Nell’arco delle tre giornate, l’interno percorso delle Fiere sarà animato con concerti, dimostrazioni di danza classica e hip hop, trampolieri, esibizioni di danza aerea e di arti circensi, superando così il concetto di un unico luogo dedicato agli spettacoli. Inoltre alcune attività pubbliche presenti nel tracciato organizzeranno alcuni momenti musicali. Oltre alla presenza di numerose produzioni gastronomiche tipicamente umbre è stata dedicata una intera parte delle Fiere a varie regioni d’Italia, quali Abruzzo, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Sicilia.

“L’intento di quest’anno è stato quello di dedicare le Fiere di Settembre, lavorando con tutte le associazioni del territorio, a famiglie e bambini con molteplici attività a loro rivolte – affermano Carizia e Mierla – Grande attenzione è stata riservata a realtà e associazioni umbertidesi, ai prodotti enogastronomici locali e nazionali, oltre che all’artigianato e all’hobbistica. Un plauso va ad Artist Academy, che è riuscita a creare un programma denso di eventi”.

“Abbiamo fatto della tradizionali Fiere di Settembre un importante punto non solo commerciale, ma anche attrattivo e di intrattenimento – dichiara Zurino – Settanta performance artistiche in tre giorni, perfettamente coordinate sui 3 km di fiera, fanno parte di una vera proposta di rilancio della nostra città mai messa in atto prima d’ora”.

Programma completo

(*l’orsetto indica eventi per bambini)

