Week end all'insegna del bel tempo: le previsioni meteo - Tuttoggi

Le previsioni del tempo nel week end in Umbria e in Italia. Temperature minime e massime in generale rialzo da nord a sud.

Umbria

Sabato. Tempo generalmente stabile nella giornata con qualche nube in mattinata su tutto il territorio; nuvolosità in aumento nel pomeriggio sui settori meridionali. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e al pomeriggio su tutti i settori della regione; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Italia

AL NORD

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio attesi maggiori addensamenti sui settori Alpini, ma ancora con tempo asciutto. Maggiori schiarite attese in serata su tutti i settori. Nessuna variazione attesa nelle ore notturne.

AL CENTRO

Stabilità al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata ampi spazi di sereno a partire da Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità alternata a schiarite al mattino, con qualche pioggia tra Sicilia e Sardegna; su quest’ultima i cieli risulteranno coperti. Al pomeriggio insiste il maltempo sulle isole Maggiori; variabilità asciutta altrove. In serata isolati rovesci tra Sicilia e Sardegna; non sono attese variazioni altrove.



Temperature minime e massime in generale rialzo da nord a sud.

