Web, quasi mille reati e 404 siti pedopornografici monitorati dalla polizia

Il questore Lamparelli: attenzione particolare contro reati di genere, furti e droga

Tra i 10mila interventi effettuati nell’anno che sta per chiudersi dai poliziotti della Questura di Perugia, la lente del questore Fausto Lamparelli si concentra sui reati di genere, contro i quali si punta sulla prevenzione e sull’interpretare, con l’aiuto delle vittime, i segnali di pericolo, prima che sia troppo tardi. Indagini che riguardano sempre più il web (968 i reati informatici, in generale, trattati), con il fenomeno del cosiddetto revenge porn. E il fenomeno della pedopornografia in rete, con 404 siti che sono stati monitorati.

E poi l’attenzione ai furti, che creano particolare allarme tra la popolazione. E al contrasto allo spaccio di droga, fenomeno che poi alimenta altre attività criminali.

Questi i numeri dell’attività della Questura di Perugia presentati dal questore Lamparelli.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E SOCCORSO PUBBLICO

377.329 persone identificate;

71.214 veicoli controllati;

39.044 richieste d’intervento al Numero Unico di Emergenza Europeo;

10.323 interventi effettuati dalle Volanti;

94 contestazioni ex art. 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanze stupefacenti.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ

281 persone arrestate (di cui 141 di iniziativa)

1.736 persone denunciate in stato di libertà

4,795 chili di sostanze stupefacenti sequestrati

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

119 Avvisi Orali;

88 Fogli di Via Obbligatori;

9 Sorveglianze Speciali;

33 Decreti di Ammonimento;

24 provvedimenti di Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive);

39 Provvedimenti di Daspo c.d. “Willy” (divieto accesso ai locali pubblici);

ATTIVITÀ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

5.142 Licenze di Porto d’armi rilasciate;

33.016 Passaporti rilasciati;

1.281 Armi ritirate;

27 Sale giochi e scommesse controllate;

7 Licenze sospese ex art. 100 del T.U.L.P.S.

ATTIVITÀ DI POLIZIA SCIENTIFICA

6.464 Rilievi Fotosegnalatici;

201 Sopralluoghi della Polizia Scientifica.

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

1.923 Servizi di Ordine Pubblico.

SPECIALITÀ

ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI “R. LANARI” DI SPOLETO

3 Corsi di formazione;

936 Partecipanti;

1 Concorsi.

POLIZIA STRADALE

3.917 Pattuglie impiegate;

12.929 Veicoli controllati;

13.572 Contestazioni al C.d.S.;

18.961 Punti decurtati;

775 Incidenti stradali rilevati.

CENTRO OPERATIVO SICUREZZA CIBERNETICA

404 Monitoraggio dei siti pedopornografici;

968 Reati informatici trattati;

89 Pattuglie impiegate in occasione di vigilanza a Uffici Postali.

POLIZIA DI FRONTIERA

21.2890 Persone controllate;

1.030 Bagagli a mano controllati;

11 Arresti in aeroporto.

POLIZIA FERROVIARIA

2.160 Servizi di vigilanza in Stazione;

751 Pattuglie a bordo treno;

1.548 Treni scortati;

105 Pattuglie lungo la linea ferroviaria;

34.373 Persone identificate;

5 Persone arrestate;

24 Persone denunciate.