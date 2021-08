Vus Com, apertura del punto di contatto a Macerata - Tuttoggi

VUS COM è attiva nella commercializzazione dell’energia elettrica e del gas naturale

Inaugurato oggi 31 Agosto 2021 il nuovo punto di contatto VUS COM a Macerata in Corso Fratelli Cairoli 28-30, che si aggiunge agli altri negozi già presenti sul territorio umbro di Foligno, Spoleto, Perugia, Norcia e Cascia.

E’ il primo punto “fisico” nel territorio delle Marche segno evidente della crescita dell’azienda e delle spiccate capacità manageriali di tutto il team dal CDA ai dirigenti, dipendenti e collaboratori. VUS COM Srl, nasce nel 2003, quale società commerciale del Gruppo Valle Umbra Servizi, società controllata da 22 comuni umbri. VUS COM fattura più di 25 milioni di euro e serve oltre 36.000 clienti finali residenti nel centro Italia.







Vus Com, apertura del punto di contatto a Macerata

Presenti all’inaugurazione l’assessore alle Attività Produttive del comune di Macerata Laura Laviano, il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Luciani, l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi, l’assessore alla sicurezza e al decoro Paolo Renna, l’assessore allo sport, turismo, eventi Riccardo Sacchi, l’ex Senatore Salvatore Piscitelli, l’avv. Gianliugi Bianchini, il direttore di VUS COM dott. Massimo Casciola e la responsabile marketing dell’azienda dott.ssa Tatiana Polli.

VUS COM è attiva nella commercializzazione dell’energia elettrica e del gas naturale. Sono in corso anche accordi per permettere ai propri clienti finali di usufruire delle agevolazioni fiscali dei vari bonus per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.

VUS COM opera nel rispetto dell’ambiente proponendo nelle proprie offerte commerciali relative alla commercializzazione di energia elettrica esclusivamente energia 100% green (ossia prodotta da fonti rinnovabili).

Il punto di contatto di Macerata nasce grazie alla collaborazione con l’agenzia immobiliare Casatasso srl un’agenzia fra le più storiche nel panorama immobiliare Maceratese e con un grande know-how. Il valore della tradizione dell’azienda, condivisa ed interpretata energicamente dai titolari non poteva non sposare il progetto di VUS COM Luce e Gas – l’energia giusta per Te.

Uno dei core values di VUS COM è la “vicinanza relazionale” dove l’ascolto delle esigenze dei clienti è alla base della relazione. Il prezzo giusto e il rapporto con i consulenti sono il valore aggiunto dell’Azienda.

L’offerta “Benvenuta Energia” (PUN+SPRED 0.006 €/kwh – durata 12 mesi) che VUS COM propone ai clienti domestici dell’area maceratese lancia di fatto l’Azienda nel territorio marchigiano.