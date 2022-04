Vus assume, ultimi giorni per presentare la domanda | Le figure ricercate

Il 10 aprile alle 18 scade il termine per accedere al bando

Ultimo giorno per presentare la domanda per accedere all’ultima selezione bandita da Valle Umbra servizi Spa. La multiutility, fortemente radicta sul territorio, eroga servizi pubblici nei comuni delle aree contigue di Foligno, Spoleto e della Valnerina. Il Gruppo è costituito dalla Valle Umbra Servizi S.p.A., la capogruppo il cui capitale è interamente posseduto dai 22 Comuni Soci dello spoletino, del folignate e della valnerina, e dalle aziende controllate VUSCOM, VUSGPL e dalla partecipata Connesi S.p.A.

Dieci risorse tecnico amministrative

Vus ricerca 10 risorse tecnico-amministrative, da assumere a tempo indeterminato, con applicazione del CCNL Unico Gas-Acqua e CCNL dei Servizi Ambientali, corrispondenti ai seguenti n. 10 profili operativi:

I profili

n° 1 Assistente alla Direzione Lavori (A.1 bis); n° 1 Addetto Processista Impianti Acqua (A.3); n° 1 Addetto Gestione Energia e Sistemi di Misura (A.4); n° 1 Addetto Regolazione ARERA (A.5); n° 1 Responsabile Settore Informatico (A.8); n° 1 Analista Funzionale (A.13) (in contratto di apprendistato professionalizzante); n° 1 Esperto Servizi Igiene Ambientale (A.14); n° 1 Esperto Sistemi Qualità e Sicurezza (A.19); n° 1 Responsabile Risorse Umane (A.20); n° 1 Responsabile della Gestione del Parco Automezzi (A.22);

I rispettivi profili sono allegati nell’avviso di selezione e sono consultabili ai link sotto riportati di HAYS S.r.l. cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio:

www.hays.it e www.hays-response.it

Le graduatorie

La selezione è finalizzata alla formazione di 10 graduatorie finali distinte, per la copertura di n. 10 posti a tempo indeterminato nei profili operativi indicati in premessa. Le graduatorie finali resteranno efficaci per 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando e la società Valle Umbra Servizi S.p.A. potrà in ogni caso avvalersene anche per eventuali ulteriori esigenze, riferibili allo stesso profilo professionale che si dovessero presentare nel periodo di validità delle stesse, anche per la copertura di eventuali posti anche a tempo determinato, nel rispetto della vigente normativa riguardo alle assunzioni a termine.

Lavoro a Foligno o Spoleto

Sulla base delle esigenze aziendali la sede di lavoro potrà essere una delle sedi della Valle Umbra Servizi S.p.A. La Società ha sedi lavoro a Spoleto e a Foligno.

La società Hays Srl

La Valle Umbra S.p.A. ha affidato l’esecuzione della selezione alla società HAYS S.r.l. che per patto contrattuale deve garantire che le procedure di selezione saranno conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, pari opportunità, economicità e tempestività di cui all’art. 35, co. 3, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., così come previsto all’art. 19, co. 2, del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., per le società partecipate da enti pubblici, nonché alle disposizioni per il Reclutamento del Personale approvato dal Consiglio di Amministrazione di VUS S.p.A. con deliberazione n. 12/2020, disponibile sul sito aziendale al seguente indirizzo http://www.vusspa.it/vus/doc/Regolamento%20interno%20reclutamento%20personale.pdf.

C’è tempo fino al 10 aprile alle 18 per presentare le candidature.