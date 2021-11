Vus, a Giano e Gualdo Cattaneo martedì possibili disagi per l’acqua

Manutenzione alla rete idrica da parte di Vus nella zona di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria, possibili disagi dalle 10 alle 16

Potrebbe mancare l’acqua domani (martedì 30 novembre) nel territorio comunale di Giano dell’Umbria ed in quello di Gualdo Cattaneo. Sono infatti in programma dei lavori da parte della Vus di manutenzione sulla rete idrica.

L’azienda annuncia quindi che – dalle ore 10 alle ore 16 – si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura idrica in tutto il comune di Giano dell’Umbria e nelle frazioni di San Terenziano e Grutti nel comune di Gualdo Cattaneo.

La Vus si scusa per il disagio. Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

A chi rivolgersi per avere informazioni: numero verde 800 663036