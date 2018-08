Vuole lavare vetro al semaforo | Conducente non paga e il lavavetri rompe il lunotto

Nel tardo pomeriggio di ieri una Volante è intervenuta nella zona di via Settevalli, per la segnalazione di danneggiamento ad un’autovettura.

Sul posto i poliziotti hanno accertato che, poco prima, un automobilista fermo al semaforo aveva avuto un diverbio con un giovane maghrebino che, nonostante il dissenso del conducente dell’auto, aveva ugualmente lavato il vetro anteriore della stessa.

L’uomo poi non avendo ricevuto alcun compenso, inveiva contro l’automobilista impedendogli momentaneamente di riprendere la marcia e poi non soddisfatto ha scagliato contro il mezzo l’oggetto utilizzato per pulire il parabrezza che si è infranto contro il lunotto posteriore del veicolo frantumandolo.

Gli agenti hanno poi rintracciato rapidamente il “lavavetri” che tentava di allontanarsi, grazie anche alle descrizioni dell’automobilista, e identificato per un marocchino 29enne, con piccoli precedenti.

Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, per danneggiamento aggravato e, nei suoi confronti, sono state avviate le procedure per l’allontanamento dal territorio nazionale.

