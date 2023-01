“Voucher Sport”, la Regione pubblica il bando per i contributi alle famiglie - Tuttoggi

Contributo per attività sportive a favore delle famiglie: termini per la presentazione delle domande e il 18 gennaio pubblicazione del bando

L’assessorato allo Sport della Regione Umbria comunica le date relative all’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle famiglie, a rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni o al Cip.

Si tratta del cosiddetto “Voucher Sport”, il cui bando verrà formalmente pubblicato sul BUR della Regione Umbria mercoledì 18 gennaio p.v.