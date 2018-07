Voragine si apre sull’asfalto, due auto quasi ‘inghiottite’

Due auto sono state quasi inghiottite da un voragine che si è aperta a Piazza Buzi di Orvieto. Momenti di paura per alcuni passanti che si trovavano a transitare proprio nel momento del cedimento e che hanno dato subito l’allarme.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco e i tecnici del Comune, di Asm, e le forze dell’ordine, che hanno verificato che a provocare l’apertura della voragine è stato il cedimento di una volta di una grotta sotterranea fino a questo momento sconosciuta. Dopo aver delimitato l’area, le forze dell’ordine hanno fatto spazio ai caschi rossi per verificare se ci fossero perdite di gas. Fortunatamente, non c’è stato nessun ferito; la zona è stata messa in sicurezza e sono stati avviati i lavori di riparazione.

