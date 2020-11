Volo in ritardo o cancellato, ecco come chiedere rimborsi e risarcimenti con ItaliaRimborso - Tuttoggi

Che si viaggi per lavoro o per piacere, l’aereo è uno dei mezzi più utilizzati per via dei numerosi vantaggi offerti da questo mezzo di trasporto. Può accadere però che il volo venga ritardato di alcune ore o addirittura cancellato. Il disagio è grande, per questo, attraverso ItaliaRimborso, è possibile ottenere un rimborso in modo gratuito.

Innanzitutto va precisato che la Corte di Giustizia Europea, con una sentenza del 19 novembre 2009, ha equiparato il ritardo di un volo di almeno tre ore alla cancellazione del volo garantendo ai passeggeri un rimborso da € 250 fino a € 600.

In ogni caso, per un ritardo prolungato di almeno due ore il passeggero ha diritto all’assistenza che include pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasferimenti da e per l’aeroporto e possibilità di effettuare due telefonate. Laddove questo genere di assistenza non fosse fornita il passeggero avrebbe diritto al rimborso delle spese sostenute. É importante, in ogni caso, conservare tutte le ricevute, fatture e ticket.

Infatti secondo quanto previsto dal Regolamento 261/2004/CE, il ritardo nella partenza di un volo aereo di 2 o più ore obbliga le compagnie a prestare adeguata assistenza ai passeggeri durante la loro attesa, mentre un ritardo superiore alle 5 ore dà al passeggero il diritto di ricevere anche il rimborso totale del prezzo del biglietto.

Cosa fare per ottenere il rimborso per ritardo aereo ?

Se ci si muove in autonomia contattando dunque la compagnia aerea è fondamentale conoscere la normativa e i propri diritti per farli valere. Se ci si affida a chi si occupa normalmente di queste pratiche tutto sarà invece più semplice perché basterà raccogliere i documenti richiesti e a tutto provvederà l’agenzia in questione come fa da tempo ItaliaRimborso, fornendo assistenza gratuita al passeggero.

Qual è la documentazione da produrre?

copia di un documento di identità.

copia biglietto aereo o carta di imbarco dove sarà leggibile il numero del volo, la tratta e l’orario di partenza.

descrizione sintetica ma dettagliata dei fatti.

eventuali spese extra (scontrini e fatture) sostenute a causa del ritardo del volo.

Quali altri servizi offre in modo gratuito ai passeggeri Italia Rimborso?

