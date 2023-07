“Voglia di restare”, a Cascia si parla di “giovani nell’Italia dei Paesi”

Spolamento e ripopolamento delle aree interne al centro dell'incontro in programma venerdì pomeriggio a Cascia

Si chiama “Voglia di restare” l’indagine “sui giovani nell’Italia dei Paesi” che verrà presentata venerdì 21 luglio alle ore 18 al centro polivalente “Don Sante Quintiliani” di Cascia (via Pier Paolo Prosperi). L’iniziativa è promossa dal Comune di Cascia, da Cittadinanzattiva e dall’associazione Riabitare l’Italia.

Sarà quindi l’occasione per presentare il volume, scritto da Sabrina Lucatelli (direttrice di Riabitare l’Italia) e di avviare un dialogo sul ripopolamento dei territori montani, le cosiddette aree interne, come appunto la Valnerina.

Dopo il saluto del sindaco di Cascia, Mario De Carolis, sono previsti gli interventi di Daniela Benedetti, assessore casciana alle aree interne, Niccolò Sabatini, assessore comunale alle politiche giovanili, Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, e della Consulta dei giovani del Comune di Cascia. Verranno presentate testimonianze e progetti locali di giovani che hanno scelto di restare – o tornare – in modo attivo nelle aree interne. Coordinerà l’incontro la presidente nazionale di Cittadinanzattiva, Anna Rita Cosso.

Da decenni – spiegano i promotori dell’incontro – le aree interne italiane sono coinvolte in intensi processi di spopolamento, di rarefazione dei servizi pubblici essenziali, di impoverimento produttivo. Nonostante il declino demografico, economico e di attenzione, le aree interne continuano ad essere luoghi vivi, dove quotidianamente si riproducono beni pubblici fondamentali per l’intero paese e dove milioni di cittadini hanno scelto di vivere e di investire le loro capacità. Le storie raccontate in questo libro fanno emergere il desiderio di restare, evidenziando, oltre alle opportunità e alle difficoltà che la scelta di non partire comporta, quanto sia cruciale il ruolo delle amministrazioni pubbliche e dell’attivismo civico.

Sabrina Lucatelli, direttrice dell’associazione Riabitare l’Italia, è stata coordinatrice della Strategia nazionale per le aree interne presso il Dipartimento delle politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente è anche vice presidente del Gruppo Ocse dedicato alle politiche territoriali in aree rurali. Cittadinanzattiva APS fa parte del consiglio direttivo di Riabitare l’Italia: con la sua speciale attenzione e competenza sul contrasto alla desertificazione sanitaria nelle aree interne, è partner di Riabitare l’Italia per la lotta allo spopolamento.