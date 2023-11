Vivi Terni, nasce il nuovo portale turistico del Comune

L'iniziativa vuole valorizzare anche la fruizione di strutture e servizi del territorio all’interno di un unico sistema

E’ in arrivo il nuovo portale turistico del Comune di Terni, Vivi Terni. Si tratta di una piattaforma digitale integrata, che sarà attivata entro l’anno, per promuovere il turismo con un sistema innovativo di informazioni e servizi, nell’ambito del programma di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e turistico di Terni.

Alla presenza dell’assessore Michela Bordoni, che ha introdotto le peculiarità del progetto, del dirigente Andrea Zaccone e di Omero Mariani, responsabile dell’Ufficio Turismo che ne ha illustrato gli obiettivi, è stata presentata a Palazzo Spada l’iniziativa che vuole valorizzare anche la fruizione di strutture e servizi del territorio all’interno di un unico sistema. Hanno preso parte alla illustrazione anche i rappresentati della società, la ternana Euromedia, che ha realizzato la piattaforma.

“L’idea nasce dalla volontà di finalizzare il processo di scelta dell’utente – ha detto l’assessore Michela Bordoni – non vogliamo solo dare l’informazione riguardante gli attrattori del comprensorio cittadino ternano, ma dare al turista la possibilità di selezionare e finalizzare la scelta, creare il proprio itinerario di viaggio, acquistando, da un sistema certificato e sicuro, pacchetti funzionali di ricettività e servizi a terra per il turismo”.

I tecnici hanno mostrato in anteprima l’interfaccia del nuovo portale Vivi Terni, articolato per tematismi, interessi, idee di viaggio, percorsi e focus point, con un innovativo sistema di e-booking per strutture ricettive e servizi turistici, la app dedicata per promuovere il territorio e i punti di interesse, tramite sistema di geolocalizzazione e suggerimenti utili su esperienze, eventi, cosa vedere e cosa fare e il sistema di repository di tutti i contenuti multimediali digital asset management (DAM) riservato agli operatori, per la raccogliere e valorizzare tutti i materiali digitali (immagini, video e documenti) del Comune di Terni.

L’obiettivo è dare massima visibilità e fruibilità a tutte le bellezze e le attrattive del territorio ternano tramite sistemi online evoluti.

“L’iniziativa – è stato spiegato in conferenza stampa – è stata accolta con grande interesse dagli addetti ai lavori già coinvolti nei progetti e rappresenta una concreta opportunità di rilancio del turismo locale attraverso le nuove tecnologie digitali che vedranno il lancio per la fine del corrente anno”.