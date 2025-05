Vittoria del "Casagrande-Cesi" al Premio nazionale sull'innovazione digitale di Anitec-Assinform - Tuttoggi.info

Il “Casagrande-Cesi” di Terni si è aggiudicato il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2024/25 nella categoria “Sicurezza web e contrasto al bullismo“, grazie al progetto SweeterBytes.

Il premio, promosso da Anitec-Assinform (l’associazione di riferimento per le imprese italiane dell’information technology aderente a Confindustria) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è rivolto agli istituti secondari di secondo grado di tutta Italia.

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 22 maggio 2025 presso la Sala Plaza dello Zest Hub di Roma, uno spazio dedicato all’innovazione e al supporto delle startup, situato in Via Marsala 29H, nei pressi della Stazione Termini. Il progetto SweeterBytes è stato selezionato da una giuria di esperti di primo piano composta da Francesco Profumo (Politecnico di Torino), Anna Brancaccio (MIM), Ludovica Busnach (vicepresidente Anitec-Assinform), Mirta Michilli (Fondazione Mondo Digitale), Nicola Parascandolo (LUISS) e Daniele Timarco (Save the Children Italia).

SweeterBytes è incentrato sullo sviluppo di soluzioni digitali per offrire un supporto attivo agli studenti esposti a rischi di cyberbullismo o coinvolti in interazioni online tossiche, capaci di compromettere la serenità dell’ambiente scolastico e il benessere psicologico dei ragazzi.

Il progetto è stato ideato e realizzato dagli studenti della 5B AFM/SIA dell’Istituto Tecnico Economico, sotto la guida dei docenti di informatica Paolo Bernardi ed Emanuele Austeri, sia durante le lezioni del mattino sia attraverso attività pomeridiane extracurriculari. Il lavoro ha portato alla creazione di due app: SweeterBytes Social, pensata per la prevenzione nelle comunicazioni scritte, e SweeterBytes Live, dedicata alla protezione nelle interazioni vocali.

La rilevanza del progetto è stata ampiamente riconosciuta anche a livello nazionale: la premiazione è stata infatti riportata dal TG1 (22 maggio 2025, 13.30) e ha trovato spazio tra le pagine de “Il Sole 24 Ore“ del 22 maggio.