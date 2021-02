Visite del Papa ad Assisi, la giunta Proietti consegna 256 ringraziamenti | Foto - Tuttoggi

"Premiati" carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, vigili del fuoco e municipale

Cinque visite del Papa ad Assisi in tre anni, e un grande impegno delle forze dell’ordine. Per questo la giunta ha deciso di consegnare ai carabinieri di Assisi (tenente colonnello Marco Vetrulli), alla polizia di Stato (questore Antonio Sbordone e vicequestore aggiunto Francesca De Luca), alla guardia di finanza (luogotenente Stefano Ricci), ai vigili del fuoco di Assisi (capo distaccamento Enrico Mancinelli) e alla polizia municipale (comandante Antonio Gentili) un attestato di riconoscenza. Complessivamente sono stati consegnate 256 pergamene. (Continua dopo la gallery)

A recarsi nelle sedi istituzionali delle forze dell’ordine, nel rispetto delle normative anti Covid, il sindaco Stefania Proietti e il vicesindaco Valter Stoppini. Nel corso del mandato dell’attuale giunta le visite del Papa ad Assisi sono state tre. “Nell’onorare le loro divise – si legge nella nota del Comune – si sono messi a disposizione per controllare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza del Pontefice fin dalla prima visita (nel corso del mandato del sindaco Proietti) il 4 agosto 2016 per l’ottavo centenario della Festa del Perdono. Visita ripetutasi poche settimane dopo, il 30 settembre dello stesso anno per il trentesimo anniversario dello Spirito di Assisi. Fino a quella più recente del 3 ottobre dell’anno scorso per la storica firma dell’enciclica “Fratelli tutti” sulla tomba di San Francesco, nella Basilica inferiore”.