Visita ufficiale a Todi del Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia

Questa mattina, 28 gennaio, il Prefetto della Provincia di Perugia, Sua Eccellenza Dottor Claudio Sgaraglia, è stato ricevuto in visita dal Sindaco della Città Avvocato Antonino Ruggiano.

Il Prefetto, che è stato nominato nella scorsa estate, sta completando un giro per i Comuni della Provincia di Perugia, alla ricerca della migliore conoscenza del territorio a lui assegnato.

È stata la occasione per far conoscere al Dottor Sgaraglia la realtà tuderte, tanto nella sua prestigiosa storia, quanto nella attualità socio economica.

Il Dottor Sgaraglia, nel venire a conoscenza, sia pure sinteticamente, della realtà tuderte, ha manifestato tutto il suo apprezzamento per la bellezza del territorio, per la natura incontaminata delle nostre campagne, per il fascino del nostro centro storico, garantendo la vicinanza del Governo e degli organi statali alla nostra città.

Tra le principali emergenze del territorio, oltre a quelle della economia e della occupazione, si è avuto modo di tornare ad affrontare il problema della sicurezza e dei reati contro il patrimonio, che ultimamente continuano ad allarmare la nostra popolazione.

All’incontro, erano presenti i rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine del territorio, a partire dalla Polizia Municipale, rappresentata dal Comandante Maggiore Tinarelli, dall’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Luogotenente Fichi per la Compagnia e dal Maresciallo De Biasi per la Stazione, dalla Guardia di Finanza, rappresentata dal Maresciallo, dalla Polizia Stradale con il Comandante Gramaccia e dai Vigili del Fuoco con il Capodistaccamento Stefano Gimignani.

