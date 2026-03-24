Visioninmusica, a Terni il Frank Gambale Natural High Trio - Tuttoggi.info

Il prossimo appuntamento della stagione Visioninmusica 2026 è in programma venerdì 27 marzo 2026 alle ore 21.00 all’Auditorium Gazzoli di Terni con il concerto del Frank Gambale Natural High Trio.

Sul palco Frank Gambale alla chitarra, Janos Nagy al pianoforte e Dominique Di Piazza al basso: una formazione totalmente acustica che sviluppa un lavoro basato sull’ascolto reciproco e sulla costruzione condivisa del suono, in cui la pulsazione si genera internamente tra corde, tasti e silenzi.

Natural High Trio nasce dagli album Natural High e Natural Selection e rappresenta una direzione precisa nella ricerca musicale di Gambale: portare il proprio linguaggio in un contesto essenziale, liberato dall’elettricità, per metterne in evidenza struttura, dinamica e relazione tra i musicisti. Il repertorio alterna composizioni originali e riletture di standard jazz, mantenendo un equilibrio tra scrittura e improvvisazione e sviluppando un dialogo continuo tra le tre voci. In questo contesto il virtuosismo non è elemento esibitivo ma funzione interna al discorso musicale: ogni intervento contribuisce alla definizione della forma, con un’attenzione costante all’interplay.

Frank Gambale è tra i chitarristi che hanno inciso in modo determinante sull’evoluzione dello strumento. Vincitore di Grammy Award e più volte candidato, ha sviluppato un linguaggio riconoscibile anche grazie alla sweet picking, tecnica che ha contribuito a diffondere a livello internazionale. La sua attività attraversa jazz, fusion e altri ambiti, con oltre 20 album pubblicati e più di 300 composizioni. La lunga collaborazione con Chick Corea, durata oltre trent’anni nella Elektric Band, rappresenta uno dei passaggi centrali del suo percorso. In quel contesto si definisce una cifra stilistica basata su fluidità, continuità del fraseggio e controllo della velocità, elementi che caratterizzano il suo modo di costruire linee melodiche anche nei contesti più aperti.

Nel corso della carriera ha inoltre collaborato con Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty, Steve Smith e molti altri. Accanto all’attività concertistica, Gambale è impegnato anche nella didattica: i suoi metodi e materiali sono utilizzati a livello internazionale e la sua scuola online è un punto di riferimento per la formazione chitarristica contemporanea.

In occasione del concerto, giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18.00, sempre all’Auditorium Gazzoli, si terrà la Frank Gambale Masterclass della durata di tre ore. L’incontro approfondisce aspetti legati alla tecnica e all’improvvisazione, con particolare attenzione alla sweep picking, all’uso delle scale, al fraseggio e alla gestione delle progressioni armoniche. La masterclass affronta anche il rapporto tra tecnica ed espressione musicale, attraverso esempi pratici e momenti di confronto diretto.

Chi acquista il biglietto del concerto online riceverà un codice sconto per partecipare alla masterclass. Biglietti per il concerto: intero 30 euro, ridotto 24 euro.

Prevendite disponibili su: https://www.vivaticket.com/it/ tour/visioninmusica/1137

Ulteriori informazioni sull’artista: https://www.frankgambale.com/

Per il pre-concerto di Frank Gambale, è inoltre in programma un aperitivo organizzato in collaborazione con Slow Food Interamna Magna – Terni, durante il quale verranno presentati la filosofia Slow Food ed i prodotti della Comunità dell’Ape Lincea di Acquasparta. Un’iniziativa che vuole raccontare l’Umbria più autentica attraverso la storia di Palazzo Cesi e gli studi dell’Accademia dei Lincei, dove, grazie al microscopio donato da Galileo Galilei, ebbero inizio le prime osservazioni scientifiche sulle api, riconosciute per il loro ruolo fondamentale nella salvaguardia della biodiversità. In accompagnamento ai mieli e ai formaggi, è prevista una selezione di vini a cura della redazione umbra di Slow Wine.

L’evento, della durata di un’ora, inizierà alle ore 20 con posti limitati ad un massimo di 40 persone. Prenotazioni su whattsapp al numero +39 333 2020747, indicando nominativo e numero di partecipanti.