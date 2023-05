Visioninmusica 2023, Steve Vai al Gazzoli di Terni con ALIEN GUITAR SECRETS - Tuttoggi.info

Steve Vai si esibirà, nell'ambito della stagione 2023 di Visioninmusica, al Gazzoli di Terni con ALIEN GUITAR SECRETS.

Visioninmusica 2023: giovedì18 maggio il chitarrista Steve Vai si esibirà, alle ore 20.00, presso l’auditorium Gazzoli di Terni.

Il musicista offrirà una masterclass senza precedenti a tutti gli studenti di musica e agli appassionati di chitarra. Grazie ad ALIEN GUITAR SECRETS i partecipanti potranno ascoltare Steve, discutere di teoria musicale, tecnica chitarristica, business musicale. In questo corso Steve Vai condividerà la sua ricca esperienza di musicista.

Steve Vai

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quaranta anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, ha vinto tre Grammy Awards e ha registrato con Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake. Vai, inoltre, ha preso parte a diversi progetti come G3 (con lineup che hanno di volta in volta incluso Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen e Steve Lukather) e il supergruppo Generation Axe formato insieme a Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt e Tosin Abasi. Nel 2012, la TEC Foundation gli ha conferito il prestigioso Les Paul Award.

La discografia di Vai comprende oltre 60 album. E’ noto per le sue creative esibizioni dal vivo con orchestre di tutto il mondo e per progetti come Vai Academy, corsi di perfezionamento e Generation Axe – con Wylde, Malmsteen, Bettencourt e Abasi. Tra gli strumenti firmati da Vai la chitarra lbanez JEM, progettata nel 1985, e “The Universe”, la prima chitarra elettrica a 7 corde.