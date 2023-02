Visioninmusica 2023, il 18 maggio Steve Vai a Terni con "Alien Guitar Secrets" - Tuttoggi

Steve Vai

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quaranta anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, ha vinto tre Grammy Awards e ha registrato con Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri. Vai, inoltre, ha preso parte a diversi progetti come G3 (con lineup che hanno di volta in volta incluso Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen e Steve Lukather) e il supergruppo Generation Axe formato insieme a Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt e Tosin Abasi. Nel 2012 la TEC Foundation gli ha conferito il prestigioso Les Paul Award, osservando: “L’abilità mozzafiato di Steve Vai alla chitarra è acclamata nel mondo del rock e non solo”.

Discografia

La discografia di Vai comprende oltre 60 album tra progetti solisti e collaborazioni, in cui figurano G3, David Lee Roth, Whitesnake. Vai ha scritto, prodotto e progettato tutti i suoi album da solista, molti dei quali pubblicati con la sua etichetta (Favored Nations Entertainment) che annovera album di musicisti leggendari come Tommy Emmanuel, Eric Johnson, Billy Sheehan.

Vai è noto per le sue creative esibizioni dal vivo con orchestre di tutto il mondo e per progetti come Vai Academy, corsi di perfezionamento e Generation Axe – con Wylde, Malmsteen, Bettencourt e Abasi. Tra gli strumenti firmati da Vai la chitarra lbanez JEM, progettata nel 1985, e “The Universe”, la prima chitarra elettrica a 7 corde. Compare nei film Crazy su Hank Garland, come produttore esecutivo e nei panni di Hank Williams e Crossroads del 1986, ispirato al bluesman Robert Johnson, in cui interpreta Jack Butler, il chitarrista del diavolo, e collabora con Ry Cooder alle scene musicali. Nel 2019 pubblica il suo primo libro, “Vaideology -Teoria musicale di base per chitarristi”. Nel 2020 si apre il canale Patreon di Steve, dove viene discusso un vero e proprio pot-pourri di argomenti: lezioni musicali, tecniche chitarri­stiche, storie del passato, riff, naked tracks e altro ancora.