Visioninmusica 2023, il 13 aprile il trio Greg Koch-Dylan Koch-Toby Lee Marshall al Gazzoli di Terni - Tuttoggi.info

Il trio

Originario di Milwaukee, Greg Koch è un musicista estremamente creativo. Finora ha pubblicato 15 album per numerose etichette, caratterizzati da una straordinaria varietà di stili chitarristici.

Dylan Koch si è avvicinato alla batteria da bambino studiando al Jazz Institute del Wisconsin Conservatory of Music, e successivamente alla McNally Smith School of Music. Insieme al padre ha suonato con Robben Ford, Little Feat’s Paul Barrere, Jon Cleary, David Grissom, Roscoe Beck e Malford Milligan.

Complementare ai due Koch la musica dell’Hammond di Toby Lee Marshall. Dopo aver iniziato con il piano ha subito il fascino del suono dell’organo. Toby è tornato sulla scena musicale nel Koch Marshall Trio, dove ora trova particolare ispirazione.