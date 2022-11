Violenza sulle donne, a Cascia 2 giorni di iniziative. C’è pure Roberta Bruzzone

Due giorni di iniziative contro la violenza sulle donne, si inaugurerà anche una "panchina gialla"

Stop alla violenza sulle donne: sarà una due giorni intensa di appuntamenti, ricchi di testimonianze e riflessioni, quella in programma a Cascia per il 24 e 25 novembre in occasione della giornata giornata mondale contro la violenza sulle donne.

Si comincia giovedì 24 novembre alle ore 16 presso la sala consiliare con varie testimonianze. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cascia Mario de Carolis e dell’assessora Monica Del Piano, sono previsti interventi di Suor Giacomina, consigliera del monastero di Santa Rita, Padre Luciano de Micheli, rettore della basilica, la dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo “B. S. Fidati”, Roberta Aniello e di Emanuele Montanari istruttore di difesa personale.