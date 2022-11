Violenza sulla donna, venerdì open day all’ospedale di Spoleto

Sensibilizzazione contro la violenza sulla donna, prevista l’installazione di un infopoint all'ingresso dell'Ospedale

Nell’ambito del progetto di sensibilizzazione “La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla”, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Fondazione Onda organizza la seconda edizione dell’Open week contro la violenza sulla donna nella settimana dal 21 al 26 novembre.

Attraverso la rete degli ospedali con i Bollini Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati saranno offerti gratuitamente servizi clinici e informativi (in presenza e a distanza), consulenze e colloqui.