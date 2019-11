Violenza contro le donne, Polizia di Terni impegnata nella campagna “Questo non è amore”

Da questa mattina, la Questura di Terni è presente con uno stand in Piazza della Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, per promuovere la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato “Questo non è amore”.

Personale appositamente formato sta incontrando i cittadini, insieme ai rappresentanti locali di istituzioni ed associazioni competenti attive sul territorio per fornire informazioni sulle procedure per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, anche attraverso la distribuzione di opuscoli.

Numerose le persone che si fermano a parlare con le poliziotte, molti gli uomini, che hanno espresso il loro apprezzamento per questa iniziativa, ribadendo la necessità di divulgare informazioni utili a far uscire dal silenzio situazioni di violenza contro le donne, affinché chi è vittima di ogni genere di sopruso possa affidarsi con fiducia alle istituzioni.

Anche il Questore Antonino Messineo si è recato presso lo stand della Polizia di Stato ed oggi pomeriggio, presso il Caffè Letterario della Bibliomediateca, il personale della Questura interverrà alla Conferenza sulla Violenza di Genere, organizzata dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Terni.

