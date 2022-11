Violenza contro le donne, Palazzo Bazzani si illumina di arancione fino al 10 dicembre - Tuttoggi

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” Palazzo Bazzani si illuminerà di arancione.

Anche la Provincia di Terni aderisce alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa dall’Onu, per ribadire la lotta alla violenza sulle donne.

In collaborazione con il Soroptimist International, club di Terni che ha avanzato la proposta, la Provincia illuminerà con il colore arancione la torretta di Palazzo Bazzani in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, in programma il prossimo 25 novembre.