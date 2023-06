Violenza contro le donne: Ordini delle Ostetriche e dei Farmacisti donano una panchina rossa all'ospedale di Narni - Tuttoggi.info

Una nuova panchina rossa all'ospedale di Narni, simbolo del contrasto alla violenza contro le donne.

Una nuova panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza contro le donne, è stata consegnata e installata nei giorni scorsi all’ospedale di Narni.

A donare la panchina rossa all’Azienda Usl Umbria 2 l’Ordine delle Ostetriche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni, “per sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico fenomeno della violenza contro le donne”.

“Con questa preziosa donazione – spiegano i presidenti degli Ordini provinciali – intendiamo affermare la necessità di un impegno forte, costante e quotidiano, affinché questo triste fenomeno non sia sotto i riflettori soltanto in occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma ogni giorno, in ogni momento della vita”.

Alla cerimonia di consegna presso la struttura ospedaliera sono intervenuti il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, il direttore del presidio ospedaliero, Sergio Guido, una rappresentanza del personale sanitario del nosocomio e dei due ordini professionali.