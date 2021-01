Violenta grandinata imbianca Perugia: bellezza e qualche problema per le auto VIDEO E FOTO

Immagini spettacolari in alcuni scorci del centro storico, ma anche qualche disagi

Una violenta grandinata ha imbiancato il centro storico di Peurgia, nella tarda mattinata. Chicchi grandi come acini d’uva sono caduti sui tetti e sulle strade, ricoprendole completamente. Tanto che in alcune vie in salita le auto sono rimaste bloccate, con le ruote che scivolavano sul manto ghiacciato.

VIDEO

Su qualche vettura, poi, sono rimasti i segni del passaggio della grandine.

Uno spettacolo singolare per chi ha fotografato alcuni scorci del centro storico ricoperti dai chicchi di grandine. Grandine che è rimasta a lungo in alcuni punti dove non batte il sole.

La grandine ha colpito anche altre zone del territorio comunale di Perugia.