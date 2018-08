Villa Fidelia Spello, “Rinascenze… tra realtà e immaginario” 28 artisti a confronto

Si terrà sabato 4 agosto 2018 alle ore 17.00, presso Villa Fidelia a Spello, l’inaugurazione della mostra collettiva di arte contemporanea “Rinascenze… Tra realtà e immaginario”, organizzata dall’Associazione culturale “La Casa degli Artisti” di Perugia.

Una mostra che vedrà impegnati circa 28 artisti tra pittori e scultori provenienti da diverse regioni di Italia e dall’estero. La mostra che verrà inaugurata il 4 agosto rimarrà visitabile fino al 2 settembre 2018, ingresso libero.

Pittori e scultori internazionali esporranno le loro opere a tema libero in una delle cornici storiche e artistiche più suggestive dell’Umbria. Ospiti dell’evento saranno anche alcuni artisti provenienti dall’associazione “Russia in Umbria”. Non solo arte, ma anche eventi collaterali, come un workshop di Ceramica Raku e un laboratorio di degustazione “Experience Tea”.

Il 12 agosto 2018 alle ore 17,30 la mostra ospiterà anche la presentazione delle novità editoriali della “Quaderni edizioni” della Bertoni editore, con gli autori: Catia Rogari, Eleonora Federici, Fabrizio Fabbroni, Simonetta De Simoni, Vincenzo Agostini.

L’evento vanta il patrocinio della Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Spello e Accademia di Belle Arti di Perugia.

Per maggiori i formazioni è possibile consultate la pagina Facebook della Casa degli Artisti e il sito www.lacasadegliartistiperugia.it.

