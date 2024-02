Vigili urbani, in 227 per due posti

Tutte le informazioni per il concorso indetto dal Comune di Foligno. La prova preselettiva è prevista il 19 febbraio.

Duecentoventisette domande per due posti. Questo il quadro per il concorso del Comune di Foligno per agenti di polizia locale. La prova preselettiva si terrà lunedì 19 febbraio alle 8 alla caserma Gonzaga.

I risultati

I risultati della prova preselettiva saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul portale inPA, sul sito dell’Ente e mediante affissione all’ingresso della caserma. I candidati che supereranno la prova selettiva del 19 febbraio sono convocati a sostenere la prova preselettiva concorsuale fisica martedì 20 febbraio alle 8 allo stadio comunale ‘Enzo Blasone’ in via Monte Cucco a Foligno, in località Santo Pietro.

I criteri di valutazione

I risultati della prova preselettiva fisica saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul portale inPA, sul sito dell’Ente e mediante affissione all’ingresso dello stadio. I candidati che superano la prova concorsuale fisica sono convocati a sostenere la prova scritta martedì 20 febbraio alle 15 alla caserma Gonzaga. I criteri delle prove concorsuali sono pubblicati sul portale istituzionale dell’Ente www.comune.foligno.pg.it

