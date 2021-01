Vigili del fuoco salvano cane precipitato nella forra

Lintervento in una zona impervia del Bulagaio a Perugia | L'animale sta bene

Vigili del fuoco salvano un cane precipitato in una forra. L’intervento, da parte della squadra del Saf con il supporto di quella di corso Cavour, è avvenuto in una forra in zona Bulagaio.

Il cane, dopo essere sfuggito al proprietario, vi era finito dentro. La chiamata è stata effettuata in tarda mattinata, dopo svariati tentativi di recuperare l’animale in autonomia.

Il recupero è stato abbastanza difficoltoso a causa della composizione orografica di quel particolare punto.

Il cane, in ottima condizioni, appena salvato è andato incontro al suo proprietario.