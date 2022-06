"Vietato lavare auto o irrigare giardini" scatta ordinanza contro lo spreco d'acqua - Tuttoggi

Al fine di salvaguardare la risorsa idrica per un suo uso razionale, dunque, il sindaco Luca Carizia ha imposto – da oggi fino al 30 settembre 2022 – il divieto su tutto il territorio del Comune di Umbertide, di prelevare acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici e igienico-sanitari, ed in particolare per l’irrigazione di campi, orti e giardini privati, lavaggio di veicoli (salvo impianti autorizzati) cortili e strade private, riempimento di piscine, fontane ornamentali ecc.

I trasgressori dell’ordinanza sindacale rischiano una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Gli agenti della Polizia Locale e altre forze dell’ordine saranno legittimi incaricati per i dovuti controlli.