"Vie del centro come giardini colorati", Comune coinvolge tifernati per migliorare decoro urbano - Tuttoggi

Il primo cittadino ha spiegato che “l’amministrazione comunale metterà gratuitamente a disposizione di residenti e commercianti tutto il necessario, cassette, vasi in plastica, terriccio e ammendante per la coltivazione, fino alle piante adatte alla crescita nei contenitori di piccole dimensioni, chiedendo ai tifernati di impegnarsi per una nuova idea di decoro urbano fondata su collaborazione e condivisione”. Valore aggiunto del progetto sarà che i cittadini potranno utilizzare il fertilizzante prodotto da Sogepu a Belladanza attraverso il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (organico e verde).

Già in questi giorni nelle case e attività commerciali in via San Florido (quartiere Prato), via della Mattonata (omonimo rione), e via Dei Vitelli (San Giacomo), stanno arrivando le lettere con cui il Comune chiede ai cittadini di partecipare all’iniziativa. Le vie coinvolte in questa prima fase sperimentale del progetto sono state individuate insieme alle società rionali del centro storico: quest’ultime saranno anche punti di riferimento per la distribuzione dei materiali ai cittadini che accetteranno l’invito dell’ente ad abbellire case e negozi. Nella lettera recapitata agli interessati sono elencate le specie erbacee e cespugliose idonee all’iniziativa, insieme ad una panoramica dei contenitori messi a disposizione.

I cittadini che accetteranno l’invito del Comune saranno tenuti a formalizzare la propria adesione nelle rispettive sedi delle società rionali e a prenotare numero esatto e tipologia di contenitori che vogliono utilizzare. Appena saranno disponibili potranno ritirarli gratuitamente nelle stesse sedi, per poi procedere in autonomia (a proprie spese e garantendo fissaggi in sicurezza) all’installazione degli opportuni supporti per i contenitori ricevuti che vorranno esporre su finestre, balconi o in prossimità dei portoni d’ingresso.

“L’attuazione di questo progetto pilota è un primo stimolo a promuovere un’adesione più diffusa in tutto il centro storico, all’obiettivo importante di rendere più bella e accogliente la città”, conclude Secondi, auspicando che “i cittadini raccolgano l’invito e contribuiscano alla buona riuscita dell’iniziativa, anche per generare l’effetto domino che possa supportare un ulteriore sviluppo del progetto”.