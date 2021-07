Videosorveglianza attiva in centro storico, in funzione le prime 7 telecamere - Tuttoggi

Le telecamere sono state installate in Piazza della Repubblica, Piazza del Popolo, Corso Cavour incrocio via del Duomo, Via Duomo e Piazza Duomo, prossimi interventi nel resto del centro storico e nelle periferie

A conclusione delle fasi di collaudo è entrato in funzione, in questi giorni, il sistema di videosorveglianza del centro storico di Orvieto, realizzato della Società Umbra Control per la tutela dell’incolumità fisica e la protezione dei cittadini. Si tratta di un progetto finanziato al 50% con fondi del Ministero dell’Interno, grazie all’istruttoria effettuata dalla Prefettura di Terni.

L’impianto è composto da 7 telecamere dislocate in Piazza della Repubblica (2), Piazza del Popolo (1), Corso Cavour incrocio via del Duomo (2), Via Duomo e Piazza Duomo (2), area del centro storico dove è maggiore la concentrazione di negozi, bar e altri punti di aggregazione. La rete consente infatti di videosorvegliare strade, palazzi istituzionali ed edifici monumentali ma anche altri luoghi più solitari come le strade laterali dove possono avvenire atti vandalici.

Le telecamere collegate al sistema di registrazione, situato nel palazzo comunale consentono, tramite ponti radio, la visualizzazione in tempo reale di almeno 16 flussi video contemporanei con frame rate a 1 fps, ed effettuano una registrazione continua H24 senza restrizioni di fasce orarie. Il sistema di registrazione di tipo digitale (NVR), registra le immagini in apposito hard disk interno.

Il Centro di gestione e controllo del sistema di videosorveglianza è allestito presso il Corpo della Polizia Locale di Orvieto dove, ieri mattina (2 luglio), si è svolta la presentazione tecnico-operativa del nuovo servizio, alla quale hanno partecipato il sindaco Roberta Tardani, l’assessore Gianluca Luciani, la Dirigente della Polizia Locale di Orvieto T.C. Alessandra Pirro e il rappresentante della Società Umbra Control srl che ha illustrato le caratteristiche operative del sistema.

“Il Sistema di videosorveglianza è stato realizzato grazie al decreto Salvini e ora finalmente siamo arrivati a compimento di un intervento nato da zero – ha detto il sindaco Tardani – prima non esisteva infatti un’infrastruttura di controllo, prevenzione e repressione. Già è stata fatta richiesta di fondi per implementare il sistema al resto del centro storico e alla periferia. È un sistema innovativo con telecamere ad alta definizione, con l’obiettivo di garantire una sicurezza urbana a 360°. Abbiamo infatti l’esigenza di verificare alcune aree della città dove si stanno evidenziando fenomeni di eccessiva ‘esuberanza’”.

“Attualmente sono in funzione sette telecamere e a breve se ne aggiungerà un’ottava grazie ad un risparmio sulla gara d’appalto – ha anticipato il T.C. Pirro – È una videosorveglianza di contesto per la risoluzione di molteplici problematiche. Il livello di dettaglio offerto dalle telecamere è tale da garantire il riconoscimento facciale. La sorveglianza è importante perché serve come deterrente per i comportamenti antisociali e per consentire alle forze dell’ordine di perseguire tali comportamenti. L’intervento ha un costo di 36.000 euro a cui si aggiungono altre somme derivanti da risorse proprie del Comune”.