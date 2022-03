Vicenza – Ternana, formazioni e dove vederla

Le ultime sulla sfida del Romeo Menti (ore 15.30) | Le scelte di Brocchi e Lucarelli

La Ternana che contro il Pordenone “ha vinto ma non convinto”, secondo l’analisi del presidente Bandecchi, fa visita a un Vicenza che cerca punti per agganciare almeno la zona play out e che vuole rifarsi dopo la sconfitta rimediata a Reggio Calabria.

Al menti fischio di inizio alle 15.30, dirige l’arbitro Sacchi di Macerata (Var Chiffi di Padova, Avar Galetto di Rovigo).

Qui Vicenza

Mister Brocchi potrebbe schierare Teodorczyk unica punta, con Dalmonte, Da Cruz e l’ex Giacomelli ad agire alle sue spalle.

Qui Ternana

Lucarelli dovrebbe schierare Bogdan per puntellare il reparto difensivo, con Paghera e Salzano a centrocampo insieme a Koutsopias. Davanti il tridente composto da Peralta, Pettinari e Mazzocchi.

Probabili formazioni

Vicenza: Contini; Boli, Brosco, De Maio, Crecco; Bikel, Cavion; Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli; Teodorczyk. All.: Brocchi.

Ternana: Iannarilli; Defendi, Sorensen, Bogdan, Martella; Paghera, Koutsoupias, Salzano; Peralta, Pettinari, Mazzocchi. All.: Lucarelli.

Vicenza – Ternana, dove vederla

La partita Vicenza – Ternana sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.