Viaggio negli Stati Uniti: come richiedere visti, ESTA ed eTA - Tuttoggi

moduli di richiesta, con rispettivi chiarimenti ad ogni passaggio

corriere espresso per i visti materiali

controllo manuale dei documenti consegnati

controlli urgenti anche fuori l’orario d’ufficio

pronta assistenza via mail e telefono

elaborazione dei dati nel rispetto del GDPR

Uno dei documenti di viaggio più richiesti è sicuramente l’ESTA, un’autorizzazione digitale obbligatoria per recarsi negli USA che può essere richiesta rapidamente utilizzando il modulo del portale visti.it e pagando soli 39,95 euro, in modo sicuro tramite carta di credito, per poi ricevere anche in tempi brevissimi (60 minuti) il rilascio del documento. Laddove non ci sia urgenza la consegna è prevista in 3 giorni lavorativi e la validità dell’ESTA è di due anni.

Nessun problema quindi se occorre l’ESTA USA, l’eTA Canada, il visto India, il visto Egitto, il visto Vietnam, il visto Australia o il visto per un altro Paese. Visti.it rende disponibile oltretutto un comodo servizio di ritiro e consegna, occupandosi della logistica, senza che i viaggiatori ricorrano alla classica visita in prima persona presso i consolati. Infatti lo staff del portale può ritirare il passaporto a casa e qualche giorno dopo lo restituisce con il rispettivo visto.