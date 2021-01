Viaggia senza biglietto, da irregolare, e aggredisce Polfer - Tuttoggi

Treno Termini-Foligno, viaggiatore senza biglietto e già espulso si rifiuta di fornire generalità e aggredisce gli agenti di Polizia

La Polizia Ferroviaria di Terni è intervenuta su richiesta del capotreno del regionale Roma Termini – Foligno, a causa di un cittadino nigeriano che, privo di titolo di viaggio, si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Agenti aggrediti

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati aggrediti dal viaggiatore che ha tentato così di eludere i controlli. L’uomo è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, per resistenza a pubblico ufficiale, nonché, a seguito di un controllo in banca dati, per inottemperanza alla normativa in materia di permanenza degli stranieri sul territorio nazionale.