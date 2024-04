Viabilità, al via la seconda fase degli interventi a Ciconia - Tuttoggi.info

La prima fase dei lavori sulla viabilità, in via di completamento, ha riguardato la realizzazione dei nuovi marciapiedi, e il 4 aprile è iniziato l’intervento di riqualificazione del manto stradale.

La prima fase dei lavori sulla viabilità, in via di completamento, ha riguardato la realizzazione dei nuovi marciapiedi, e il 4 aprile è iniziato l’intervento di riqualificazione del manto stradale. Lunedì 8 aprile, invece, partiranno nella zona di Piazza degli Aceri i lavori da parte di Asm per l’acquedotto. Complessivamente i cantieri hanno interessato e interesseranno anche via dei Pini, via degli Oleandri, via delle Ortensie, via degli Agrifogli, via degli Eucalipti, via dei Pioppi e via dell’Edera.

Fanello

Per quanto riguarda il Parco residenziale del Fanello, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Orvieto, Piergiorgio Pizzo, “siamo pronti per i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della parte residenziale, per un importo di 250.000 euro, che riguarderanno la realizzazione e la sistemazione di marciapiedi, aree di parcheggio, aree verdi e percorsi pedonali“.

Tardani: “Il quartiere è stato oggetto di interventi importanti”

“Ciconia è il quartiere più popoloso della città”, ha dichiarato il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. “Il quartiere, in questi cinque anni, è stato oggetto di interventi importanti, frutto di una progettazione condivisa tra più Enti. I primi interventi hanno interessato, già nel 2021, Piazza dei Faggi e una parte di via dei Lecci, mentre ora stanno andando avanti i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità su molte delle principali zone del quartiere. E’ in corso, inoltre, un importante lavoro di consolidamento lungo la strada comunale di Corbara, nei pressi di Camorena, per risolvere i problemi legati al dissesto idrogeologico. Terminato questo intervento, il cantiere si sposterà sulla strada di Osarella”.

“Nella prossima programmazione sono previsti interventi su via degli Olmi, via degli Ippocastani, via dei Lecci, Poggente, via delle Acacie e Piazza della Acacie, Piazza delle Azalee, via delle Rose e via delle Robinie, sulla quale in questi giorni sono stati installati i segnalatori luminosi di rallentamento”.

“Sul fronte della sicurezza stradale – ha aggiunto – sono stati portati a termine i passaggi pedonali protetti in via dei Tigli e in via della Svolta e gli interventi di riqualificazione delle aree verdi presso il giardino di via degli Eucalipti, in cui sono stati installate nuove attrezzature ludiche e giochi inclusivi, e presso il giardino di via degli Aceri, dove sarà a breve riqualificato anche il campo da basket grazie al patto di collaborazione con la società Arrapaho e l’associazione Corrado Spatola”.

