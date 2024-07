A Spello via Roma diventa pedonale nei fine settimana

A partire da ieri, e fino al 3 settembre, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, via Roma, per il tratto di strada compreso tra Portonaccio e Porta Consolare, diventa pedonale con divieto di transito, eccetto per i residenti, dalle ore 20 alle 24. Con ordinanza della Polizia Municipale n. 41 del 19 luglio 2024, è stata disposta l’interruzione al traffico in questo tratto della città al fine di rendere la zona accessibile ai cittadini che potranno passeggiare e usufruire dei servizi svolti all’esterno degli esercizi pubblici presenti.