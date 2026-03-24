Via libera del Consiglio alle variazioni di bilancio - Tuttoggi.info

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Via libera del Consiglio alle variazioni di bilancio

Redazione

Via libera del Consiglio alle variazioni di bilancio

Mar, 24/03/2026 - 16:40

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Il Consiglio provinciale di Perugia ha approvato nella seduta odierna alcune variazioni al bilancio di previsione 2026–2028, mettendo in campo nuove risorse per l’innovazione amministrativa e digitale, la sicurezza della rete viaria e la valorizzazione del personale.A illustrare le misure adottate è stato il consigliere provinciale con delega al Bilancio e Tributi, Andrea Bacelli: “Il primo provvedimento – ha spiegato – riguarda l’iscrizione a bilancio di un finanziamento di 76.860 euro, assegnato alla Provincia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito delle risorse PNRR. Le somme sono destinate al progetto di adeguamento alle specifiche tecniche per l’interoperabilità dei sistemi gestionali delle risorse umane del settore pubblico. La variazione è stata adottata con urgenza per rispettare le imminenti scadenze previste e garantire il pieno utilizzo del finanziamento”.Riguardo al secondo punto, Bacelli ha quindi sottolineato: “È prevista l’iscrizione in bilancio di un trasferimento regionale di 120 mila euro destinato alla costituzione di un fondo per interventi di somma urgenza sulla viabilità regionale, da utilizzare in caso di necessità. La manovra include inoltre l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione accantonato, pari a oltre 1,07 milioni di euro, destinata al pagamento degli arretrati contrattuali del personale dipendente e della dirigenza, a seguito del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Ulteriori 782 mila euro, derivanti da avanzo vincolato, saranno destinati a interventi specifici: tra i principali, oltre 512 mila euro per il consolidamento strutturale del ponte al km 6+953 sulla SP 105/1 di Trestina e circa 240 mila euro per lavori analoghi sulla SP 464 di Montebibico (km 0+300 – km 1+060). Altre risorse finanzieranno le attività delle Consigliere provinciali di Parità (8 mila euro) e interventi di adeguamento alla prevenzione incendi presso l’Istituto alberghiero “Cavallotti” di Città di Castello, per un importo di 8.217,93 euro”.

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