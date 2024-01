Via Flaminia antica, un progetto di valorizzazione dell’Unesco

Tutte le fasi dell'iniziativa che mira a coinvolgere gli studenti, studiando la vita antica sulla base dell'infrastruttura.

La “Via Flaminia antica” al centro di un progetto di conoscenza e studio attivato dal Club per l’Unesco di Foligno, per mezzo del presidente Maurizio Biondi e del direttivo. Le motivazioni, in sintonia con le finalità dell’UNESCO, trovano ragione nella valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale secondo le indicazioni dell’Agenda 2030. Il patrimonio storico e archeologico di un territorio riflette, come suggeriscono gli studiosi, l’identità culturale di una comunità, è fonte di conoscenza e apprendimento e fornisce preziosi dati per la ricerca scientifica. La via Flaminia antica tiene insieme questi elementi e il territorio, ricco di resti di rilevante interesse, è ad oggi oggetto di continuo studio e di indagine.

Gli obiettivi del progetto

Il progetto “La Via Flaminia Antica” si rivolge alle scuole e si prefigge di offrire agli studenti una panoramica sulla storia e sulla cultura dell’antica Roma, ricostruendo, attraverso l’analisi degli antichi reperti, la vita quotidiana, lo sviluppo sociale ed economico delle comunità. Da questo tipo di indagine emerge l’importanza delle vie di comunicazione nell’antichità e il ruolo centrale che Roma svolse nel mondo classico. Le istituzioni scolastiche coinvolte elaboreranno e svilupperanno itinerari formativi attinenti ai propri territori, approfondiranno nuclei tematici relativi agli indirizzi di studio scelti. Avranno l’opportunità di condividere e scambiare le esperienze realizzate per arricchire il bagaglio di conoscenze e promuovere interessanti viaggi culturali locali.

Le fasi dell’iniziativa

Il progetto ha previsto una prima fase di promozione ed informazione. Nei mesi di ottobre e novembre 2023, le referenti del progetto Prof.ssa Emanuela Biagetti e la Dott.ssa Franca Rossi hanno incontrato le numerose classi/sezioni aderenti, illustrando con il supporto di un coinvolgente PowerPoint, l’importanza della via Flaminia antica per la nostra comunità. A questa prima fase del progetto, che verrà nel frattempo ulteriormente arricchita dai lavori eseguiti in classe, seguirà una fase intermedia con lo scopo di fornire ulteriori approfondimenti e/o nuovi sviluppi sulla conoscenza della via Flaminia antica. A questo proposito sarà organizzata una conferenza con la partecipazione di esperti e studiosi, con il coinvolgimento degli Istituti Scolastici. Il progetto si concluderà con la socializzazione delle esperienze didattiche sviluppate dagli Istituti Scolastici aderenti.

Le scuole che hanno aderito

Hanno aderito l’Istituto Comprensivo “T. Valenti” di Trevi, l’Istituto Comprensivo “G. Ferraris” di Spello, l’Istituto Comprensivo “Niccolò Alunno” di Belfiore, l’Istituto Comprensivo di Bevagna-Cannara, l’Istituto Professionale “E. Orfini” di Foligno, la CNOSFAP di Foligno. “Ai Dirigenti Scolastici, ai docenti e agli allievi va la nostra gratitudine per aver accolto con interesse e partecipazione la proposta progettuale. Siamo certi che “La Via Flaminia Antica” ci condurrà ad esplorare nuove piste di ricerca e studio, tanto da farci dire che la strada è stata tracciata, “via trita est””, dicono gli organizzatori.