Via dei Filosofi, dopo anni si consegnano le chiavi degli alloggi Ater - Tuttoggi.info

Dopo anni di polemiche e abbandono, finalmente si consegnano i nuovi immobili Ater realizzati in via dei Filosofi, nella zona dietro il mattatoio. Appartamenti (e locali commerciali) realizzati da anni ma mai assegnati, al centro nel frattempo di interventi vari di adeguamento. Si svolgerà domani, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 12.00, infatti la cerimonia di consegna delle chiavi di otto alloggi.

L’iter di assegnazione da parte del Comune si è concluso lo scorso novembre a seguito della convocazione degli assegnatari da parte dell’Ufficio Politiche Abitative e la definizione, formalizzata dal Dipartimento 5 “Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona”, dei nuclei familiari a cui assegnare gli alloggi. Alla cerimonia parteciperanno l’assessore regionale alle politiche abitative, Fabio Barcaioli, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, l’assessora al benessere e innovazione sociale, Luigina Renzi ed il presidente di Ater Umbria Federico Santi.