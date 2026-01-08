 Via dei Filosofi, dopo anni si consegnano le chiavi degli alloggi Ater - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Via dei Filosofi, dopo anni si consegnano le chiavi degli alloggi Ater

Redazione

Via dei Filosofi, dopo anni si consegnano le chiavi degli alloggi Ater

Gio, 08/01/2026 - 17:21

Condividi su:

Dopo anni di polemiche e abbandono, finalmente si consegnano i nuovi immobili Ater realizzati in via dei Filosofi, nella zona dietro il mattatoio. Appartamenti (e locali commerciali) realizzati da anni ma mai assegnati, al centro nel frattempo di interventi vari di adeguamento. Si svolgerà domani, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 12.00, infatti la cerimonia di consegna delle chiavi di otto alloggi.

L’iter di assegnazione da parte del Comune si è concluso lo scorso novembre a seguito della convocazione degli assegnatari da parte dell’Ufficio Politiche Abitative e la definizione, formalizzata dal Dipartimento 5 “Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona”, dei nuclei familiari a cui assegnare gli alloggi. Alla cerimonia parteciperanno l’assessore regionale alle politiche abitative, Fabio Barcaioli, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, l’assessora al benessere e innovazione sociale, Luigina Renzi ed il presidente di Ater Umbria Federico Santi.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Cattedrale di San Feliciano gremita per l’addio ad Arnaldo Caprai

Valnerina

Calcio a 5, alla Polisportiva Norcia Città di Norcia la Coppa Italia C2

Valnerina

Intrappolati nella neve anche disabile e minori, portati in salvo dopo ore dai vigili del fuoco

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

Via dei Filosofi, dopo anni si consegnano le chiavi degli alloggi Ater

Star Bene

Genetista Novelli: “Noi fondamentali per dare identità a vittime Crans Montana”
Ultim'ora Italia

Adsp Mtcs sigla protocollo intesa con Coni per collaborazione su grandi eventi agonistici

Dolce vita

Raoul Bova dopo lo scandalo: “I figli mi hanno aiutato a rialzarmi”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!