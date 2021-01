Anello della Rupe di Orvieto, via alla riqualificazione

Sono in corso i lavori di riqualificazione dell'Anello della Rupe, itinerario all’interno del PAAO / Parco archeologico ambientale dell'Orvietano

Sono in corso i lavori di riqualificazione dell’Anello della Rupe, il percorso pedonale storico, artistico e paesaggistico-ambientale inserito all’interno del PAAO / Parco archeologico ambientale dell’Orvietano.

Anello della Rupe, il dettaglio dei lavori

Il primo blocco di interventi ha riguardato la sostituzione e il ripristino della staccionata che segue il percorso e la pulizia dell’Anello della Rupe dove si è proceduto al taglio dell’erba e alla rimozione delle piante pericolanti. Successivamente si interverrà per ripristinare il frutteto e l’antico vigneto alle pendici della Rupe nell’ottica di un complessivo recupero paesaggistico-ambientale della zona a fini formativi che porterà anche alla realizzazione di un giardino delle erbe aromatiche.

Bonificata l’area a ridosso degli impianti sportivi di piazza Cahen

Sono stati conclusi, intanto, i lavori di bonifica dell’area a ridosso degli impianti sportivi di piazza Cahen e sono iniziati quelli di consolidamento della volta di accesso alla fortezza dell’Albornoz. Si tratta di operazioni propedeutiche alla realizzazione del collegamento tra la fortezza e il pozzo di San Patrizio che fa parte del progetto “Rupe-Valle”, in capo all’Assessorato ai Lavori pubblici, finanziato per oltre 376mila euro dai fondi europei del Psr 2014-2020 nell’ambito della Strategia delle Aree interne “Sud Ovest Orvietano”.

Sull’Anello della Rupe si ripuliscono pure canaletti e fossi

Parallelamente alla riqualificazione nelle prossime settimane prenderanno il via sull’Anello della Rupe anche gli interventi per la pulizia di canaletti e fossi, coordinati dall’Assessorato ai Servizi manutentivi, che rientrano tra le azioni previste dall’Accordo di programma con la Regione Umbria per il monitoraggio e la manutenzione delle aree verdi e delle opere di consolidamento per la salvaguardia della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.