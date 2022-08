Vertenza Trafomec, proprietà stacca corrente | Sindacati rispondono con presidio - Tuttoggi

Trafomec, lavoratori senza stipendio da 3 mesi. La proprietà stacca corrente e i sindacati insorgono "Organizzato presidio"

Alla Trafomec martedì 16 agosto verrà staccata la corrente in azienda – è quanto si legge in una nota della Cgil e Cisl. I sindacati hanno organizzato un presidio davanti ai cancelli dell’azienda. “La vertenza Trafomec rischia di arrivare a un punto di non ritorno – spiegano i sindacati – martedì 16 agosto alle ore 9.00 il gestore Era staccherà la corrente elettrica all’azienda di Tavernelle.

Senza corrente e senza stipendio

“Una situazione paradossale, in un’azienda che ha ancora ordinativi, ma la cui proprietà cinese è sparita da mesi – spiegano Nico Malossi (Fiom Cgil) e Andrea Calzoni (Fim Cisl) – lasciando oltre 70 famiglie nella più totale incertezza e senza tre mensilità e mezzo di stipendio”. A fronte di questa situazione drammatica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori Trafomec organizzano proprio per martedì 16 agosto, alle ore 8.00, un presidio davanti ai cancelli dell’azienda al quale saranno invitate istituzioni locali e organi di informazione per ribadire a gran voce che Trafomec non deve chiudere.