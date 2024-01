Verso le elezioni: cambi, riposizionamenti e campagne acquisti

Dopo l'annuncio di Agabiti in FdI Renda la segue e Morbello sposa Bandecchi, diventando vice coordinare regionale di AP. Il ruolo da regista di Romizi

Dopo l’adesione dell’assessore regionale Paola Agabiti a Fratelli d’Italia, scatta il rompete le righe all’interno di Civitas. Con un’accelerazione, almeno in quei Comuni dove gli elettori saranno chiamati alle urne in primavera e dove quindi c’è urgenza di una nuova collocazione in vista di una conferma dello scranno. Ma i riposizionamenti, anche a seguito della scissione di Progetto Perugia, del caos nel “fu Terzo Polo” e con la coalizione di centrosinistra che non ha ancora sciolto le ultime resistenze su Vittoria Ferdinandi, sono tutt’altro che conclusi.

Renda in FdI sulla scia di Agabiti

A Perugia, dopo l’ufficializzazione del nuovo approdo di Agabiti, il gruppo consiliare Tesei Presidente per l’Umbria si è subito liquefatto. Con Francesca Vittoria Renda che a poche ore dall’ufficialità di Agabiti ha seguito la strada dell’assessore regionale. Un annuncio fatto dal coordinatore del partito, Mencaglia, che di Renda ha detto: “Persona preparata e capace, che in questi cinque anni di consiliatura ha saputo spendere le sue qualità per il bene della città”. Da Blu di Adriana Galgano a Civitas, con l’adesione formale al Gruppo Tesei Presidente per l’Umbria, fino ad approdare a FdI.

Morbello approda ad Alternativa Popolare

Lido diverso ha scelto Maria Cristina Morbello, che si era ritrovata con Renda nel Gruppo consiliare comunale Tesei Presidente dopo aver lasciato il Movimento 5 stelle. Lei ha sposato la causa dell’ambizioso sindaco di Terni Stefano Bandecchi, annunciando l’adesione ad Alternativa Popolare, di cui è stata subito nominata vice coordinatore regionale. “In quanto persona di mia assoluta fiducia e di comprovata esperienza politica” certifica il coordinare Riccardo Corridore.

La regia di Romizi

Intanto, il sindaco Andrea Romizi continua a giocare da regista del centrodestra in queste elezioni che, dopo il secondo mandato, non lo vedranno direttamente in campo. Annunciando, una dopo l’altra, le personalità con cui “proseguiremo a lavorare insieme”. E dopo la novità del civico che un tempo piaceva a sinistra Andrea Fora e l’accoglienza ai due suoi assessori Gabriele Giottoli e Gianluca Tuteri, che a dicembre hanno presentato quell'”ambizione di fare politica” chiamata “Fuori Tutti”, Romizi annuncia la volontà di far continuare ad “esprimere pienamente le sue straordinarie potenzialità” a Giuseppe “Peppino” Lomurno, medico in pensione, Presidente di Fipav Umbria, con un passato da assessore comunale a Perugia.

Il tutto in attesa che si ufficializzi anche la scelta di Roberta Ricci, che ha lasciato rumorosamente la Lega per approdare al Gruppo Misto, manifestando però da subito la propria adesione convinta alla causa del centrodestra e della sua candidata Margherita Scoccia.