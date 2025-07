Ver sacrum: il respiro del sacro in Valnerina - Tuttoggi.info

C’è una musica che non cerca palcoscenici, ma silenzio. Che non urla, ma sussurra. Che non ha bisogno di riflettori, ma di pietra antica, di passi lenti, di ascolto profondo.

È la musica che trova casa a Fogliano di Cascia e Norcia, tra il 9 e il 12 luglio 2025, nel nuovo festival “Ver Sacrum”: il Respiro del Sacro, ideato da Maria Cristina Lalli e Andrea Ceccomori per l’associazione Assisi Suono Sacro APS, in collaborazione con la Liszt Piano & Music Academy.



Una rassegna che, sin dal nome, si dichiara diversa: non tanto evento, quanto esperienza. Non tanto contenitore culturale, quanto invito al raccoglimento.

Tre serate. Tre luoghi. Tre linguaggi musicali sacri e profondi



Un organo che respira tra le pietre



Si comincia il 9 luglio nella Chiesa di Sant’Antonio a Fogliano, lungo il Cammino di San Benedetto, con un programma emblematico: le Sonate del Rosario di Heinrich Biber, pagine mistiche e ardite della tarda epoca barocca, qui restituite alla loro intensità devozionale dal violino barocco del M`Giovanni Zordan e dall’organo portativo del M° Ennio Cominetti.





Cominetti, figura di assoluto rilievo nel panorama organistico europeo, vanta oltre 1500 concerti nel mondo, ed è autore di numerosi saggi e registrazioni. La sua presenza a Fogliano — su uno strumento portativo ad Ala, intonato in antico temperamento — dà subito il segno di un festival che non teme l’essenzialità: il suono come ponte, non come vetrina.





Una versione organistica dello Stabat Mater di Pergolesi





L’11 luglio, sempre nella chiesa di Fogliano, un evento raro e prezioso: lo Stabat Mater di Pergolesi, ma nella trascrizione per organo di un anonimo francese dell’Ottocento. Un gesto interpretativo delicato, che allontana l’opera dalla sua veste più nota (quella con archi e voci), per restituirla al silenzio del canto spirituale.





Ad eseguirlo, tre interpreti che privilegiano l’introspezione alla declamazione:





Carla Polce, soprano dalla vocalità tersa e luminosa,





Ai Awata, contralto giapponese di rara finezza espressiva, Paolo De Matthaeis, all’organo, con lettura sobria e rispettosa della filigrana armonica pergolesiana.

Qui lo “Stabat Mater dolorosa” diventa un soffio, una supplica nel cuore della Valnerina.





Da Bach a Skrjabin: il respiro del pensiero musicale

Il 12 luglio, il festival si sposta a Norcia, con un recital pianistico di Natalia Pushina, inserito ufficialmente nel programma delle celebrazioni benedettine 2025.





Il titolo del concerto è semplice quanto ambizioso: “Da Bach a Skrjabin”. In mezzo, tutta la storia del pensiero musicale moderno, dal contrappunto teologico di Bach alla mistica sinestetica di Skrjabin, passando per le ombre di Chopin e la verticalità armonica del tardo romanticismo russo.





Pushina, pianista di formazione moscovita, è interprete raffinata, che affronta il repertorio non con spirito esibizionistico ma come meditazione sonora. Il suo tocco, austero e poetico, accompagna l’ascoltatore in un viaggio interiore, culminando nel fuoco visionario delle ultime pagine di Skrjabin.





Musica come cammino, arte come rigenerazione





“Il Respiro del Sacro” non è solo un festival, ma una dichiarazione di poetica e di politica culturale: portare alta musica nei luoghi periferici, valorizzare borghi che sono anime in attesa, riaccendere spiritualità sopite. È, in fondo, una forma di resistenza lenta: alla velocità, al rumore, alla superficialità.













Il patrocinio dei Comuni di Cascia e Norcia, della Pro Loco di Fogliano e dell’associazione Terre di Pietra e d’Acqua, testimonia una volontà condivisa: rendere la cultura strumento di coesione, e la musica — quella vera, vissuta, spirituale — una via di turismo dell’anima, capace di rigenerare i territori non con flussi, ma con radici.





A Fogliano e Norcia, per tre sere, non si ascolta solo musica: si ascolta il tempo, il silenzio, la luce. E quel respiro sacro che dà senso al nostro essere, oggi più che mai.