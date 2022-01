Vento fino a 100 km/h, 20 interventi dei vigili del fuoco | Si ribalta camion - Tuttoggi

Raffiche fortissime a Gualdo Tadino, dove sono cadute diverse piante e danneggiati infissi e tetti | Chiusa via Bersaglieri per la caduta di un pino, sfiorata un'auto

Un vento fortissimo con raffiche fino a 100 km/h si è abbattuto con forza, ieri sera (11 gennaio), a Gualdo Tadino.

Sono stati almeno 20 gli interventi dei vigili del fuoco di Gaifana che, dal tardo pomeriggio, hanno operato insieme ai colleghi di Perugia (con l’ausilio di un’autoscala) in diverse zone della città.

Diverse sono state le piante abbattute, in particolare un pino in via Bersaglieri, negli immediati pressi del centro storico, che ha addirittura sfiorato un’auto con una persona all’interno. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza con la rimozione degli alberi caduti.

Il vento ha però danneggiato anche alcuni tetti e infissi di altrettante abitazioni ed è addirittura riuscito a ribaltare un camion vela pubblicitario nel parcheggio di fronte al centro commerciale Porta Nova.