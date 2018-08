Ventinovenne grave dopo incidente con la moto | Ad Assisi tre casi in pochi giorni

Le strade dell’assisano sono un incubo per i centauri, con tre diversi incidenti stradali nel giro di poche ore. Il più grave è avvenuto giovedì 9 agosto: il protagonista – che secondo i primi rilievi dei carabinieri avrebbe fatto tutto da solo – è un 29enne di Capodacqua, che si è schiantato per cause ancora in corso di accertamento lungo la strada che da Rivotorto porta a Santa Maria degli Angeli. Il giovane, soccorso da due ambulanze arrivate da Assisi e Perugia, avrebbe riportato un trauma facciale, un’emorragia cerebrale e varie fratture: ricoverato in rianimazione, dovrà (stando a quanto comunica l’azienda ospedaliera perugina) essere operato.

Ancora prima, altri due incidenti: sempre giovedì 9 agosto, intorno alle 18, uno scontro tra scooter e auto era avvenuto in via Gabriele D’Annunzio a Santa Maria degli Angeli, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Sul posto una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza, che ha portato il ferito in ospedale per accertamenti. Due giorni prima, un analogo scontro vicino la rotatoria tra via Los Angeles e via Ermini: anche qui ad avere la peggio il conducente del due ruote, che si è rotto una caviglia.

