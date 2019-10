Venerdì di musica francescana con “Assisi Pax Mundi”

Dopo il primo concerto di giovedì sera, che ha accolto ufficialmente i musicisti e i coristi provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa, la sesta edizione della rassegna internazionale di musica sacra francescana entra nel vivo con tanti appuntamenti di musica, scambio e incontro tutti gratuiti e aperti al pubblico.

Come ogni anno la rassegna, organizzata dalle quattro famiglie francescane in collaborazione con la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, da vita a molti concerti gratuiti aprendo al pubblico e alla musica i magnifici luoghi francescani della città di Assisi.

Due i concerti da non perdere che si terranno venerdì e che vedranno protagonisti ben quattro gruppi corali; soltanto uno è un gruppo umbro, di Foligno, formato da giovanissime voci, ci sarà poi un coro proveniente da Morolo (provincia di Frosinone), un gruppo di Bari e un coro che arriva da San Sebastian, Spagna.

Il primo appuntamento di venerdì sarà alle 17.30 presso la Chiesa S. Pietro con il Gruppo Giovane Ensemble di Foligno e del Coro Polifonico “Regina Pacis” (Morolo | FR). Alle 21 la musica di Assisi Pax Mundi vi aspetterà presso la Basilica Superiore di San Francesco dove canterà il gruppo gregoriano spagnolo, con la sua formazione maschile, Donosti Ereski Gregoriar Schola (San Sebastian | SPAGNA) e la Corale Ecumenica “Anna Sinigaglia” che arriva ad Assisi da Bari.

Giornata culmine di questi quattro giorni di musica sarà sabato 19 ottobre, i concerti infatti inizieranno già dalla mattina alle 11.30 presso la Cattedrale S. Rufino con il Coro Exsultate Deo – Maria SS. Consolatrice proveniente da Calatafimi Segesta e con il Coro Polifonico “Sturm und Drang” (Paternò | CT). Nel pomeriggio, alle 16.30 l’appuntamento è presso il Palazzo Comunale Sala della Conciliazione, anche qui saranno due i cori a dare vita alla musica francescana: Insieme Vocale “Commedia Harmonica”, si tratta dell’unico coro di Assisi a prendere parte all’edizione 2019 e Coro “Voci del Frignano” (Pavullo nel Frignano | MO). La serata sarà all’insegna della grande musica, come ogni anno il concerto conclusivo del sabato sera vedrà la partecipazione di tutti i gruppi corali che hanno preso parte alla manifestazione. L’appuntamento con questo ricchissimo concerto è alle 20.30 presso la Basilica Superiore di San Francesco.

Come ogni anno la manifestazione si conclude con un momento di incontro e preghiera, infatti tutti i gruppi animeranno la Celebrazione della domenica mattina, alle ore 10,30 presso la Basilica Superiore di San Francesco. Subito dopo la Santa Messa i gruppi eseguiranno, tutti insieme, il Cantico delle Creature di Padre Domenico Stella.

