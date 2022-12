Vendita vini online: i consigli dei sommelier per un acquisto consapevole - Tuttoggi

Tuttavia, orientarsi tra etichette, denominazioni e vitigni non è per niente facile, ecco quindi alcuni consigli per chi vuole acquistare su siti specializzati nella vendita vini online delle migliori cantine italiane.

E-Commerce vendita vini online: i consigli dei sommelier per l’acquisto consapevole

Nonostante i servizi delle enoteche e dei negozi specializzati siano molto efficienti dal punto di vista di esperienza d’acquisto, perché è possibile effettuare gli assaggi e ricevere una consulenza mirata, diretta e personalizzata, oggi la vendita di vini online è aumentata notevolmente e meglio si adatta alle nuove esigenze d’acquisto dei consumatori.

Tante sono le enoteche, le cantine, ma anche le piccole aziende produttrici, che negli ultimi anni hanno scelto di diffondere online i loro prodotti su siti eCommerce proprietari o sugli shop online multimarca specializzati nella vendita vini online.

Diventa quindi molto più semplice poter scegliere i vini da acquistare, grazie alle dettagliate schede prodotto, e riceverli direttamente a casa in poco tempo. Alcuni siti, inoltre, prevedono un’esperienza personalizzatae offrono un servizio di consulenza tramite chat, whatsapp o SMS, in base alle proprie preferenze d’acquisto.

Quali sono i consigli dei sommelier per l’acquisto dei vini

I sommelier consigliano di rivolgersi alle enoteche o direttamente alle cantine per la scelta del vino, ma non sempre questa soluzione rappresenta la scelta ideale in base al budget e al tempo che si ha a disposizione.

Anche i professionisti di vino e bollicine conoscono l’importanza del tempo per ogni individuo ed è per questo che negli anni hanno stilato una serie di best practice che permettono anche ai consumatori meno esperti di poter scegliere il vino più adatto alle proprie esigenze comodamente da casa, in pochi e semplici click.

Tra i consigli più diffusi troviamo la volontà nel conoscere e informarsi sulle tipologie di vino prodotte da ogni cantina di interesse, sulle denominazioni e sulle tipologie di uve. Queste informazioni permettono di sapersi orientare all’interno delle immense categorie di prodotto presenti negli eCommerce per la vendita vini online.

A questo consiglio essenziale, segue la capacità di saper leggere le etichette e di saper verificare le informazioni presenti nelle schede prodotto sul metodo di produzione e sulla qualità del prodotto. Il miglior modo per verificare le informazioni è di effettuare una veloce verifica online e leggere le recensioni effettuate da altri consumatori.

Infine, è bene non farsi influenzare dall’estetica del prodotto e dalle fotografie, un errore in cui la maggior parte dei meno esperti inciampa quando vogliono acquistare un vino online. Bisogna andare oltre alla grafica, alla bottiglia e ai grandi nomi: è bene informarsi sul territorio di produzione, sul carattere del prodotto e rischiare anche con nomi sconosciuti che molto spesso possono rivelarsi come belle sorprese.