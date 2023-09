“Vendesi bici elettrica, vero affare”, ma è una truffa

Una coppia di giovani denunciata dai carabinieri

L’annuncio sembrava un vero affare. La bicicletta elettrica, come mostravano le foto, era in ottimo stato e veniva venduta a un prezzo conveniente. Solo che, una volta pagato quanto pattuito, la bici non è mai arrivata all’acquirente, un giovane siriano residente a Perugia. Che quindi si è rivolto ai carabinieri.

Le indagini dei militari hanno portato a denunciare per truffa una coppia di giovani, residenti nella provincia di Bari. L’uomo, 27enne, si è fatto versare su una carta prepagata intestata alla sua complice, una 25enne, un acconto di alcune centinaia di euro e successivamente, come spesso accade in questi casi, si è reso irreperibile.

I due sono stati denunciati in stato di libertà.